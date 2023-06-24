Российские олигархи бегут на частных бортах из Москвы — росСМИ

Российские олигархи и политики массово покидают Москву на частных самолетах, часть уже приземлилась за пределами РФ. Об этом сообщает издание Важные истории.

Отмечается, что на фоне мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против военного руководства РФ, ряд российских бизнесменов могли вылететь за границу.

Речь идет об олигархе и друге Путина Аркадии Ротенберге, вице-премьере России Денисе Мантурове, олигархе Владимире Потанине и сыне друга Путина Юрия Ковальчука Борисе.

Издание указывает, что из Москвы в сторону Питера вылетел Ил96-300ПУ Путина. Борт исчез с радаров возле Твери. На нем установлено оборудование для управления армией.

Второй президентский борт Ту-214ПУ вылетел из Москвы в Питер в 14:44 по московскому времени. На нем также есть оборудование на случай войны. Он исчез с радаров над Гатчиной.

Бизнес-джет олигарха и друга Путина Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы утром и приземлился в Баку. В издании отмечают, что этот полет был запланирован еще вчера вечером.

Sukhoi Superjet вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы утром и приземлился в турецком Даламане в 12:06 по московскому времени.

У бизнес-джета Gulfstream G650 Потанина также запланирован вылет из Москвы в Стамбул. Bombardier Global Express XLS госкомпании Интер РАО, которую возглавляет сын друга диктатора Ковальчука вылетел из Москвы и приземлился в Питере около 15:00 по московскому времени.

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Источник: Важные истории

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