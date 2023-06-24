Російські олігархи тікають на приватних бортах із Москви – росЗМІ

Російські олігархи та політики масово залишають Москву на приватних літаках, частина вже приземлилася за межами РФ. Про це повідомляє видання Важные истории.

Зазначається, що на тлі заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина проти військового керівництва РФ, низка російських бізнесменів могли вилетіти за кордон.

Йдеться про олігарха та друга Путіна Аркадія Ротенберга, віцепрем’єра Росії Дениса Мантурова, олігарха Володимира Потаніна та син друга Путіна Юрія Ковальчука Бориса.

Видання вказує, що із Москви в бік Пітера вилетів Іл96-300ПУ Путіна. Борт зник із радарів біля Твері. На ньому встановлено обладнання для управління армією.

Другий президентський борт Ту-214ПУ вилетів із Москви до Пітера о 14:44 за московським часом. На ньому також є обладнання на випадок війни. Він зник із радарів над Гатчиною.

Бізнес-джет олігарха й друга Путіна Ротенберга Bombardier BD-700 вилетів із Москви зранку і приземлився в Баку. У виданні зазначають, що цей політ був запланований ще вчора ввечері.

Sukhoi Superjet віцепрем’єра Росії Мантурова вилетів із Москви зранку та приземлився в турецькому Даламані о 12:06 за московським часом.

У бізнес-джета Gulfstream G650 Потаніна також запланований виліт із Москви до Стамбула. Bombardier Global Express XLS держкомпанії Інтер РАО, яку очолює син друга диктатора Ковальчука вилетів із Москви і приземлився в Пітері близько 15:00 за московським часом.

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Джерело: Важные истории

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