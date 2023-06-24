Зміна влади в РФ і бої в Москві: Яковина про сценарії повстання Пригожина

Якщо війська приватної військової компанії Вагнера, ватажком яких є Євген Пригожин, увійдуть до Москви і спробують змістити російську владу, то президент РФ Володимир Путін може відкликати частину своїх сил, через що посиплеться російський фронт.

З таким припущенням виступив публіцист, журналіст-міжнародник Іван Яковина.

Він допускає, що заяви Євгена Пригожина можуть бути постановкою.

– Він (Пригожин, – Ред.) оголосив, що збирається змінювати владу. Як саме це буде виглядати – ми поки що не знаємо. Що саме буде робитися – ми теж поки що не знаємо. Знову ж таки, залишається маленька, але ймовірність того, що все це постановка. Якщо ж це все по-справжньому, то сьогодні вночі ми станемо свідками маршу пригожинських військ на Москву, – сказав він.

На думку Яковини, у російській столиці вагнерівці, найімовірніше, спробують захопити будівлі Міноборони, Генштабу РФ і, можливо, телебачення, ФСБ і навіть Кремля.

– Багато що залежить від того, чи зміг Пригожин набрати собі союзників навколо. Незрозуміло як виступлять кадировські формування, які, начебто, підтримують Путіна. Але, в разі військової загрози, хто знає, з ким вони залишаться, – сказав журналіст.

Яковина також сумнівається, що війська Росгвардії і навіть частина Міноборони можуть долучитися до повстання Пригожина.

– У прямому військовому протистоянні між російською армією і ПВК – ще невідомо хто переможе. З моєї точки зору, переможе Вагнер, – вважає він.

Пригожин, за словами Яковини, хоче повторити подвиг Наполеона, який висадився на півдні Франції і різні полки і підрозділи приєднувалися до наполеонівської армії.

– Цілком можливо, що зараз буде схожа ситуація. Якщо Путін почне відправляти на знищення Пригожина армійські резерви, тобто все, що в російської армії зараз є (а воно все задіяно на фронті), то я не здивуюся, що вони стануть на бік Пригожина, – вважає публіцист.

Яковини додав, що на тлі Міністерства оборони РФ, найманські війська Пригожина серед російських військовослужбовців вважаються бійцями, які нібито заслуговують на повагу.

Водночас експерт вважає, що якщо Пригожин не зможе звалити президента Путіна, то самого ватажка вагнерівців буде вбито або посаджено.

– Ми зараз перебуваємо в дуже драматичній ситуації… Але якщо Пригожин зумів підготувати цю хунту, то вже сьогодні варто очікувати палацовий переворот, мабуть, у самій Москві, – сказав він.

Як стверджує Яковина, на боці Пригожина перебуває низка впливових фігур усередині Росії, серед яких начальник “Роснефти” Сєчін, кілька генералів ФСБ, значна частина Росгвардії.

– Чисто теоретично, сьогодні в Російській Федерації зміниться влада. Пригожин навряд чи б зважився на настільки гостре протистояння з владою, якби не відчував хоч якоїсь сили для зміщення цієї самої влади. Раз уже він стрибнув на Путіна, значить якусь силу за собою відчуває, – сказав він.

Яковина також припускає, що російський фронт через усі ці новини може посипатися, особливо, якщо зважати на ту обставину, якщо в Москві почнуться бої.

– Якщо бої почнуться в Москві, то Путін одразу ж почне знімати своїх вірних військових із фронту і відправляти їх до Москви, щоб розправитися з вагнерівцями. У цьому випадку українська армія зможе доволі швидко й успішно завершити розпочатий усіх контрнаступ, – сказав він.

Резюмуючи, експерт каже, що Володимир Путін страждає на гостру параною, через що може кинути всі спроби захопити Україну, щоб уберегти себе.

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