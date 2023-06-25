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Валентина Летяк, редактор ленты

Зачем Пригожин уничтожил самолет и пять вертолетов во время “похода” на Москву — объяснил Игнат

Юрій Ігнат

Главарь наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин превентивно уничтожил во время мятежа самолет и несколько вертолетов ВС РФ, заявил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Есть информация, что наемники ЧВК Вагнера уничтожили семь бортов, семь летательных аппаратов, один самолет, два боевых и остальные транспортные вертолеты Ми-8, которые помогали армии РФ в войне против Украины, — уточнил он.

По его словам, те, кто якобы двигался на Москву, хорошо понимали, что авиация для них — серьезная угроза.

— Наши летчики в момент полномасштабного вторжения — и бомбардировщики, и штурмовики — уничтожали колонны техники быстро и эффективно, осуществляя авианалеты. Этого, видимо, боялись и наемники, и поэтому превентивно уничтожили все, что было в небе, — добавил Игнат.

Накануне исследователи OSINT-проекта Oryx сообщили, что во время боевых действий против наемников Пригожина российская армия потеряла самолет Ил-22, два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35, боевую машину Тигр и военный КамАЗ.

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Фото: Медіацентр Україна

авіація РФ, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Повітряні сили України, Російська агресія, Росія, Юрій Ігнат
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