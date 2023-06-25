Навіщо Пригожин знищив літак та п’ять вертольотів під час “походу” на Москву – пояснив Ігнат

Ватажок найманців ПВК Вагнера Євген Пригожин превентивно знищив під час заколоту літак та кілька вертольотів ЗС РФ, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Є інформація, що найманці ПВК Вагнера знищили сім бортів, сім літальних апаратів, один літак, два бойових і решта транспортних вертольотів Мі-8, які допомагали армії РФ у війні проти України, – уточнив він.

За його словами, ті, хто нібито рухався на Москву, добре розуміли, що авіація для них серйозна загроза.

– Наші льотчики в момент повномасштабного вторгнення – і бомбардувальники, і штурмовики – нищили колони техніки швидко та ефективно, здійснюючи авіанальоти. Цього, мабуть, боялися і найманці, і тому превентивно знищили все, що було в небі, – додав Ігнат.

Напередодні дослідники OSINT-проєкту Oryx повідомили, що під час бойових дій проти найманців Пригожина російська армія втратила літак Іл-22, два гелікоптери, призначені для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину Тигр і військовий КамАЗ.

Фото: Медіацентр Україна

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