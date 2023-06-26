Поставки ракет Storm Shadow Украине имели значительное влияние на поле боя — Уоллес

Поставка франко-британских авиационных крылатых ракет класса воздух-земля Storm Shadow Украине оказала значительное влияние на ситуацию на поле боя.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в парламенте. Там он прокомментировал передачу ВСУ крылатых ракет Storm Shadow.

— Ракета Storm Shadow оказала значительное влияние на поле боя. Она произвела эффект на российскую армию, — подчеркнул Уоллес.

По данным иностранных изданий, это самое дальнобойное оружие, переданное Украине западными союзниками, которое способно поражать цели на всей территории государства, включая временно оккупированный Крым.

Согласно заявлениям оккупантов, которые наблюдатели в этом случае считают правдоподобными, именно такими ракетами на прошлой неделе был сильно поврежден Чонгарский мост между Крымом и Херсонской областью.

Через него российские войска получали значительную часть боеприпасов для ведения боевых действий в Украине.

Источник : BBC Русская служба

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