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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Постачання ракет Storm Shadow Україні мали значний вплив на поле бою – Воллес

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Постачання франко-британських авіаційних крилатих ракет класу повітря-земля Storm Shadow Україні справило значний вплив на ситуацію на полі бою.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в парламенті. Там він прокоментував передавання ЗСУ крилатих ракет Storm Shadow.

– Ракета Storm Shadow значно вплинула на поле бою. Вона справила ефект на російську армію, – наголосив Воллес.

За даними іноземних видань, це найбільш далекобійна зброя, передана Україні західними союзниками, яка здатна вражати цілі на всій території держави, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Згідно з заявами окупантів, які спостерігачі в цьому випадку вважають правдоподібними, саме такими ракетами минулого тижня був сильно пошкоджений Чонгарський міст між Кримом і Херсонською областю.

Через нього російські війська отримували значну частину боєприпасів для ведення бойових дій в Україні.

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Сабріна Сінгх

Джерело: BBC Російська служба
Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, ЗСУ, Крим, Міст, Ракета, Херсонська область, Чонгар
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