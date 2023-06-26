Постачання ракет Storm Shadow Україні мали значний вплив на поле бою – Воллес

Постачання франко-британських авіаційних крилатих ракет класу повітря-земля Storm Shadow Україні справило значний вплив на ситуацію на полі бою.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в парламенті. Там він прокоментував передавання ЗСУ крилатих ракет Storm Shadow.

– Ракета Storm Shadow значно вплинула на поле бою. Вона справила ефект на російську армію, – наголосив Воллес.

За даними іноземних видань, це найбільш далекобійна зброя, передана Україні західними союзниками, яка здатна вражати цілі на всій території держави, включно з тимчасово окупованим Кримом.

Згідно з заявами окупантів, які спостерігачі в цьому випадку вважають правдоподібними, саме такими ракетами минулого тижня був сильно пошкоджений Чонгарський міст між Кримом і Херсонською областю.

Через нього російські війська отримували значну частину боєприпасів для ведення бойових дій в Україні.

Джерело : BBC Російська служба

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.