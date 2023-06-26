Столтенберг: События в РФ демонстрируют последствия большой ошибки Путина — нападения на Украину

Мятеж главаря наемников ЧВК Вагнера Евгения Пригожина демонстрирует, что Россия допустила стратегическую ошибку, развязав войну против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

— События, произошедшие на выходных, являются внутренним делом России и еще одной демонстрацией большой стратегической ошибки, которую допустил президент РФ Владимир Путин, незаконно аннексировав Крым и развязав войну против Украины, — сказал он журналистам во время визита в Литву.

Генсек НАТО подчеркнул, что важно продолжать поддерживать Украину, поскольку нападение РФ продолжается.

Напомним, что вечером 23 июня Пригожин говорил, что российская армия ударила по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Уже утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром. А уже вечером того же дня стало известно, что поход на Москву завершен, вагнеровцы разворачивается обратно в “полевые лагеря”.

Источник : Reuters

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