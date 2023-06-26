Столтенберг: Події у РФ демонструють наслідки великої помилки Путіна – нападу на Україну

Заколот ватажка найманців ПВК Вагнера Євгена Пригожина демонструє, що Росія припустилася стратегічної помилки, розв’язавши війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

– Події, що відбулися на вихідних, є внутрішньою справою Росії і ще однією демонстрацією великої стратегічної помилки, якої припустився президент РФ Володимир Путін, незаконно анексувавши Крим і розв’язавши війну проти України, – сказав він журналістам під час візиту до Литви.

Генсек НАТО наголосив, що важливо продовжувати підтримувати Україну, оскільки напад РФ триває.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин говорив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про марш справедливості.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А вже ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, вагнерівці розвертаються назад до “польових таборів”.

Джерело : Reuters

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