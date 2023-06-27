Гарна новина для України: вагнерівці знищили цінний російський літак Іл-22

В Росії під час бунту власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина знищено доволі рідкісний літак Іл-22. Їх у росіян не більше десяти.

Про це в інтерв’ю NV повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Під час невдалої спроби бойовиків із терористичної організації Вагнера на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним “піти на Москву” у РФ знищили літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації, – наголосив Ігнат.

За його словами, нашим військовим якось теж вдалося підбити Іл-22. Але тоді борт долетів на базу “пошматований”, де його потім ремонтували.

Юрій Ігнат зауважив, що Іл-22 працює разом з літаком далекого радіолокаційного виявлення А-50. Останній на території Білорусі кілька місяців тому намагались підірвати партизани.

Іл-22 та А-50 на Півдні України в Азовському і Чорному морях відстежують наші засоби протиповітряної оборони. Тому знищення Іл є важливим для України.

Крім того, найманці Вагнера збили два бойових гелікоптери – один типу Мі і один Ка-52, ще один військово-транспортний гелікоптер Мі-8 і РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній є дуже цінним для росіян, бо таких вертольотів у Росії не багато.

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