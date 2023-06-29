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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ передала под “предварительную опеку” более тысячи детей, похищенных из Украины — СМИ

Діти-акція
Фото: Pexels

Власти Российской Федерации передали под так называемую предварительную опеку более тысячи детей из Украины. Это ориентировочно втрое больше, чем публично заявляли представители российских властей.

Об этом сообщает издание Важные истории. По данным журналистов, эти данные следуют из отчета о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год.

В документе говорится, что под предварительную опеку было передано 1 184 ребенка, которые прибыли без законных представителей с Донбасса и других временно оккупированных территорий Украины.

В издании утверждают, что судьбу каждого ребенка трудно отследить, однако установлено местонахождение 290 детей в 23 регионах России.

Из формулировки непонятно, какой статус у этих детей, куда их передали, сколько из них находятся под опекой родственников или являются сиротами. В Министерстве образования Ростовской области журналистам указанные сведения не комментировали.

В конце 2022 года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в российские семьи устроены 380 детей, вывезенных из Украины. После этого в публичном пространстве она называла только это количество.

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Источник: Важные истории

Война в Украине, Донбас, Українці, Усиновлення
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