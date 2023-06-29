РФ передала під “попередню опіку” понад тисячу дітей, викрадених з України – ЗМІ

Влада Російської Федерації передала під так звану попередню опіку понад тисячу дітей з України. Це орієнтовно втричі більше, ніж публічно заявляли представники російської влади.

Про це повідомляє видання Важливі історії. За даними журналістів, ці дані випливають зі звіту про діяльність уряду Ростовської області за 2022 рік.

У документі йдеться, що під попередню опіку було передано 1 184 дитини, які прибули без законних представників з Донбасу та інших тимчасово окупованих територій України.

У виданні стверджують, що долю кожної дитини важко відстежити, проте встановлено місцеперебування 290 дітей у 23 регіонах Росії.

З формулювання незрозуміло, який статус у цих дітей, куди їх передали, скільки з них перебувають під опікою родичів або є сиротами. У Міністерстві освіти Ростовської області журналістам зазначені відомості не коментували.

Наприкінці 2022 року уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що у російські сімʼї влаштовані 380 дітей, вивезених з України. Після цього у публічному просторі вона називала лише цю кількість.

Джерело: Важливі історії

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