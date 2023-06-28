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Валентина Летяк, редактор ленты

Россияне массово задерживают на ВОТ детей за украинскую позицию — ЦНС

російські окупанти
Фото: Getty Images

На временно оккупированных территориях российские военные задерживают детей, которые проявляют украинскую позицию, чтобы давить на их родителей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты угрожают лишением родительских прав и принудительной депортацией детей в Россию.

— Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию. В частности, из-за того, что молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями относительно действий РФ, — объяснили в ЦНС.

Такие задержания несовершеннолетних являются одним из элементов принуждения родителей к получению российских паспортов.

По данным ЦНС, россияне назначили своих советников директоров школ по идеологии, которые доносят на детей в силовые органы.

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Источник: ЦНС

Война в Украине, Військові злочини, Російська агресія
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