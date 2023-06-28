Россияне массово задерживают на ВОТ детей за украинскую позицию — ЦНС
На временно оккупированных территориях российские военные задерживают детей, которые проявляют украинскую позицию, чтобы давить на их родителей.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Оккупанты угрожают лишением родительских прав и принудительной депортацией детей в Россию.
— Причиной задержаний фактически является борьба с детьми, которые проявляют украинскую позицию. В частности, из-за того, что молодежь на ВОТ постоянно посещает украинские интернет-ресурсы, в школах ведет споры с учителями относительно действий РФ, — объяснили в ЦНС.
Такие задержания несовершеннолетних являются одним из элементов принуждения родителей к получению российских паспортов.
По данным ЦНС, россияне назначили своих советников директоров школ по идеологии, которые доносят на детей в силовые органы.
Вечером 24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов сообщил об убийстве в Бердянске двух украинских подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова. Оккупанты обвиняли парней в якобы подготовке диверсии на железной дороге.
Источник: ЦНС
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко