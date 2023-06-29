Кремль до сих пор не договорился с Пригожиным о деталях сделки — ISW
Аналитики Институт изучения войны (ISW) считают, что после попытки мятежа в РФ все еще продолжается обсуждение деталей сделки между Кремлем и ЧВК Вагнера при посредничестве белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Согласно данным отслеживания рейсов независимой белорусской мониторинговой группы The Hajun Project, 27 июня самолет Евгения Пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи в Беларуси в направлении России, долетел до Москвы, а затем сразу же — в Санкт-Петербург.
Аналитики также ссылаются на информацию бывшего российского офицера и военного преступника Игоря Гиркина, который утверждает, что Пригожин вернулся в Россию для переговоров с неопределенными российскими официальными лицами и советом командующих Вагнера.
В то же время в ISW не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, действительно ли Пригожин вернулся в Россию, а также детали предполагаемого визита.
— Но Пригожин, возможно, вернулся ненадолго, чтобы проработать дополнительные детали сделки, о которой договаривался белорусский диктатор Александр Лукашенко, — добавляют они.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко