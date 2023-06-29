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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кремль досі не домовився з Пригожиним про деталі угоди – ISW

Кремль, Москва
Фото: Unsplash

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) вважають, що після спроби заколоту в РФ все ще продовжується обговорення деталей угоди між Кремлем та ПВК Вагнера за посередництва білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Згідно з даними відстеження рейсів незалежної білоруської моніторингової групи The Hajun Project, 27 червня літак Євгена Пригожина вилетів з аеродрому Мачулищі в Білорусі в напрямку Росії, долетів до Москви, а потім одразу ж – до Санкт-Петербурга.

Аналітики також посилаються на інформацію колишнього російського офіцера та воєнного злочинця Ігоря Гіркіна, який стверджує, що Пригожин повернувся до Росії для переговорів з невизначеними російськими офіційними особами і радою командувачів Вагнера.

Водночас у ISW не можуть ні підтвердити, ні спростувати, чи справді Пригожин повернувся до Росії, а також деталі передбачуваного візиту.

– Але Пригожин, можливо, повернувся ненадовго, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, про яку домовлявся білоруський диктатор Олександр Лукашенко, – додають вони.

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ПВК Вагнер

Джерело: ISW
Білорусь-Росія, Війна в Україні, Володимир Путін, Кремль, Олександр Лукашенко, ПВК Вагнера, переворот
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