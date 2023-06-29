Поддержка как долгосрочный проект: Боррель предложил создать Фонд обороны Украины

Евросоюз должен планировать военную помощь Украине на долгосрочную перспективу. Поэтому Европейский фонд мира, через который финансируется эта поддержка, возможно, стоит превратить в Фонд обороны Украины.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в комментарии СМИ перед встречей лидеров стран Евросоюза.

– Мы должны сделать Украину способной обороняться. Европейский фонд мира для Украины, возможно, должен стать Фондом обороны Украины, — подчеркнул он.

Боррель добавил, что должны продолжаться как учения для украинских военных, так и модернизация армии Украины.

Главный дипломат ЕС объяснил, что единственным ответом западных союзников на события в РФ должна быть дальнейшая поддержка нашей страны.

Он напомнил, что финансирование Европейского фонда мира недавно выросло на €3,5 млрд. Боррель будет просить лидеров Евросоюза продолжить его финансирование.

Отвечая на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины до ее вступления в НАТО, дипломат заявил, что сейчас речь идет об обязательствах в сфере безопасности со стороны ЕС.

По словам Борреля, они должны предусматривать не только выделение очередных траншей военной помощи, но и усилия в долгосрочной перспективе: планирование поддержки “на время войны и после войны”.

– Сейчас мы говорим об обязательствах безопасности. На мой взгляд, это означает, что военная поддержка Украины должна быть долгосрочным проектом. Чтобы это было не о следующем пакете на €500 млн, — отметил он.

То есть речь идет о стратегическом укреплении обороноспособности нашей страны.

Недавно Европейский Совет принял решение об увеличении на €3,5 млрд общего финансового потолка Европейского фонда мира, который используется и для военной помощи Украине. Потолок фонда теперь составляет свыше €12 млрд.

Источник : Евросоюз

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