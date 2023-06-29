Суд ЕС отказался снимать санкции с белорусской компании, которая связана с режимом Лукашенко

Суд Европейского Союза отказался отменять санкции против белорусской строительной компании Дана Астра сербских бизнесменов братьев Каричей.

Застройщик пытался доказать, что не поддерживает связь с белорусскими властями, но его иск был отклонен, говорится в решении Суда ЕС.

Дана Астра — подразделение белорусской компании Dana Holdings, владельцев которой считают близкими к самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. В Минске компания, среди прочего, занимается строительством жилого комплекса Минск Мир.

Dana Holdings и ее дочерние компании попали под санкции ЕС и США после событий 2020 года. Ограничения предусматривали замораживание счетов, запрет на сотрудничество с компанией и предоставление ей кредитов.

В обосновании при введении санкций ЕС утверждалось, что владельцы холдинга поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко (в частности, его невестка Лилия Лукашенко занимает в компании высокую должность).

Дана Астра решила, что попала в санкционный список необоснованно, поэтому подала иск в Суд ЕС с требованием отменить решение.

Представители застройщика пытались доказать, что не имеют отношения к белорусским властям. Однако суд Евросоюза эти утверждения отверг.

— Учитывая деловую среду и экономическую реальность в Беларуси, операции такого масштаба, как те, что осуществлял заявитель, невозможны без одобрения режима Лукашенко, — говорится в решении суда, где Дана Астра также обязали оплатить судебные издержки, понесенные Советом ЕС во время процесса.

Источник: Зеркало

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