Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Форма правління і недоторканність депутатів: ключові зміни в Конституції України
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Світ
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка

Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка
Фото: Depositphotos

Суд Європейського Союзу відмовився скасовувати санкції проти білоруської будівельної компанії Дана Астра сербських бізнесменів братів Карічів.

Забудовник намагався довести, що не підтримує зв’язок з білоруською владою, але його позов було відхилено, йдеться у рішенні Суду ЄС.

Дана Астра – підрозділ білоруської компанії Dana Holdings, власників якої вважають близькими до самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У Мінську компанія, серед іншого, займається будівництвом житлового комплексу Мінськ Мир.

Dana Holdings і її дочірні компанії потрапили під санкції ЄС і США після подій 2020 року. Обмеження передбачали заморожування рахунків, заборону на співпрацю з компанією і надання їй кредитів.

В обґрунтуванні при введенні санкцій ЄС стверджувалося, що власники холдингу підтримують тісні стосунки з Олександром Лукашенком (зокрема, його невістка Лілія Лукашенко обіймає в компанії високу посаду).

Дана Астра вирішила, що потрапила до списку санкцій необґрунтовано, тому подала позов до Суду ЄС із вимогою скасувати рішення.

Представники забудовника намагалися довести, що не мають стосунку до білоруської влади. Однак суд Євросоюзу ці твердження відкинув.

– З огляду на ділове середовище та економічну реальність у Білорусі, операції такого масштабу, як ті, що здійснював заявник, неможливі без схвалення режиму Лукашенка, – йдеться в рішенні суду, де Дана Астра також зобов’язали оплатити судові витрати, понесені Радою ЄС під час процесу.

Читайте також
Торгували золотом: США запровадили санкції проти компаній, що фінансували ПВК Вагнер
Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка

Джерело: Зеркало

Європейський Союз, Білорусь, санкції
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Боррель про бунт вагнерівців у РФ: Путін вийшов із цієї кризи слабшим
Жозеп Боррель
Підтримка як довгостроковий проєкт: Боррель запропонував створити Фонд оборони України
Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка
Опубліковано супутникові знімки ймовірного польового табору ПВК Вагнера у Білорусі
ПВК Вагнер
Вагнерівці у Білорусі не загрожують Півночі України – Зеленський
ПВК Вагнер
НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка
Їхав подивитися на “нацистів”, а залишився допомагати ЗСУ: історія польського парамедика
Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (28.06.2023)
Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь