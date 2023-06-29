Суд ЄС відмовився знімати санкції з білоруської компанії, яка пов’язана з режимом Лукашенка

Суд Європейського Союзу відмовився скасовувати санкції проти білоруської будівельної компанії Дана Астра сербських бізнесменів братів Карічів.

Забудовник намагався довести, що не підтримує зв’язок з білоруською владою, але його позов було відхилено, йдеться у рішенні Суду ЄС.

Дана Астра – підрозділ білоруської компанії Dana Holdings, власників якої вважають близькими до самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У Мінську компанія, серед іншого, займається будівництвом житлового комплексу Мінськ Мир.

Dana Holdings і її дочірні компанії потрапили під санкції ЄС і США після подій 2020 року. Обмеження передбачали заморожування рахунків, заборону на співпрацю з компанією і надання їй кредитів.

В обґрунтуванні при введенні санкцій ЄС стверджувалося, що власники холдингу підтримують тісні стосунки з Олександром Лукашенком (зокрема, його невістка Лілія Лукашенко обіймає в компанії високу посаду).

Дана Астра вирішила, що потрапила до списку санкцій необґрунтовано, тому подала позов до Суду ЄС із вимогою скасувати рішення.

Представники забудовника намагалися довести, що не мають стосунку до білоруської влади. Однак суд Євросоюзу ці твердження відкинув.

– З огляду на ділове середовище та економічну реальність у Білорусі, операції такого масштабу, як ті, що здійснював заявник, неможливі без схвалення режиму Лукашенка, – йдеться в рішенні суду, де Дана Астра також зобов’язали оплатити судові витрати, понесені Радою ЄС під час процесу.

Джерело: Зеркало

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