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Юлия Захарченко, редактор ленты

Протесты во Франции: более 400 человек задержаны, эпицентр перекинулся из столицы на Юг

Протесты во Франции: более 400 человек задержаны, эпицентр перекинулся из столицы на Юг
Фото: Факти ICTV

Во Франции уже четвертую ночь продолжаются массовые беспорядки из-за смерти 17-летнего парня, которого застрелили во время дорожного контроля. Акции протеста перекинулись из Парижа в южные регионы Франции.

По данным иностранных изданий, в течение ночи во многих городах снова произошли хулиганские поджоги на улицах, погром магазинов и даже поджоги помещений мэрий.

В частности, в Марселе участники беспорядков разбили витрины и двери многих магазинов, а затем разворовали товар. Там задержали по меньшей мере 95 человек. Источники в полиции утверждают, что также было украдено оружие из охотничьего магазина, однако без патронов.

В то же время в Лионе произошли столкновения с полицией и мародерство в магазинах, преимущественно с одеждой и электроникой. Там задержали около 58 человек.

В Страсбурге за ночь сожгли 43 авто и десятки мусорных баков, там задержали 19 участников беспорядков.

Всего во Франции задержали 471 человека, сообщил министр иностранных дел Жераль Дарманен. Протесты во Франции спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля.

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Источник: BFMTV

Лион, Марсель, Протести у Франції, Страсбург, Франция
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