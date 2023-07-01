Протесты во Франции: более 400 человек задержаны, эпицентр перекинулся из столицы на Юг

Во Франции уже четвертую ночь продолжаются массовые беспорядки из-за смерти 17-летнего парня, которого застрелили во время дорожного контроля. Акции протеста перекинулись из Парижа в южные регионы Франции.

По данным иностранных изданий, в течение ночи во многих городах снова произошли хулиганские поджоги на улицах, погром магазинов и даже поджоги помещений мэрий.

В частности, в Марселе участники беспорядков разбили витрины и двери многих магазинов, а затем разворовали товар. Там задержали по меньшей мере 95 человек. Источники в полиции утверждают, что также было украдено оружие из охотничьего магазина, однако без патронов.

В то же время в Лионе произошли столкновения с полицией и мародерство в магазинах, преимущественно с одеждой и электроникой. Там задержали около 58 человек.

В Страсбурге за ночь сожгли 43 авто и десятки мусорных баков, там задержали 19 участников беспорядков.

???? MARSEILLE : Le RAID visé par des tirs de mortiers d’artifices. Tensions en cours. #Emeute #Nahel pic.twitter.com/hamNS5BdG0 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) June 30, 2023

Всего во Франции задержали 471 человека, сообщил министр иностранных дел Жераль Дарманен. Протесты во Франции спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля.

Источник: BFMTV

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