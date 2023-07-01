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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Протести у Франції: понад 400 людей затримано, епіцентр перекинувся зі столиці на Південь

Протести у Франції: понад 400 людей затримано, епіцентр перекинувся зі столиці на Південь
Фото: Факти ICTV

У Франції вже четверту ніч тривають масові заворушення через смерть 17-річного хлопця, якого застрелили під час дорожнього контролю. Акції протесту перекинулися з Парижа до південних регіонів Франції.

За даними іноземних видань, протягом ночі в багатьох містах знову сталися хуліганські підпали на вулицях, погроми магазинів і навіть підпали приміщень мерій.

Зокрема, у Марселі учасники заворушень розтрощили вітрини й двері багатьох магазинів, а потім розікрали товар. Там затримали щонайменше 95 людей. Джерела у поліції стверджують, що також було вкрадено зброю з мисливського магазину, проте без набоїв.

Водночас у Ліоні сталися сутички з поліцією і мародерство у магазинах, переважно з одягом та електронікою. Там затримали близько 58 людей.

У Страсбурзі за ніч спалили 43 авто і десятки сміттєвих баків, там затримали 19 учасників заворушень.

Загалом у Франції затримали 471 особу, повідомив міністр закордонних справ Жераль Дарманен. Протести у Франції спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю.

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Джерело: BFMTV

Ліон, Марсель, Протести у Франції, Страсбург, Франція
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