Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В Броварах мужчина во время массажа изнасиловал 15-летнего подростка – ему сообщили о подозрении
В Киеве прогремел мощный взрыв, воздушная тревога не объявлена
На Хортице обнаружили уникальную лодку, которой может быть до 500 лет
На одну бабушку оформлено 10 мужчин: почему расширили перечень лиц, подлежащих мобилизации
Зеленский о мобилизации: У нас нет задачи привлечь всех, но люди устают
Світ
Валентина Чорна, редактор ленты

В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ

Бразилія - прапор
Фото: Pixabay

В Бразилии началось расследование из-за появления информации, что российские шпионы активно используют паспорта страны.

За последнее время стало известно как минимум о трех таких случаях, пишет The Wall Street Journal.

В июне 2022 года разведка Нидерландов раскрыла российского шпиона Сергея Черкасова. Он пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

Сейчас Черкасов отбывает 15-летнее заключение в Бразилии за использование фальшивых документов.

Также известен случай о задержании Норвегией россиянина Михаила Микушина в октябре 2022 года.

Он под именем бразильца Хосе Асиса Джаммарии работал в университете города Тромсе, а до того — в университетах Канады. В Бразилии пытаются выяснить, что произошло с настоящим владельцем этого имени.

Еще один случай — российский шпион выдавал себя за бразильца Герхарда Даниэля Кампоса Виттиха, жил в Рио-де-Жанейро, занимаясь бизнесом.

В прошлом году он неожиданно исчез, а через несколько месяцев разведка Греции идентифицировала его как россиянина Шмырева. Известно, что он сбежал в Россию с женщиной-шпионкой, которая все это время жила под фальшивым именем в Греции.

— Следствием этих инцидентов стало расследование в Бразилии, чтобы выяснить, использует ли Москва эту страну как инкубатор для тайных агентов, пытающихся проникнуть на Запад, — говорится в статье WSJ.

На данный момент информации о расследовании мало. Однако в издании отмечают, что российских шпионов, которые притворяются бразильцами, может быть гораздо больше.

Читайте также
Шпионы Путина: журналисты обнаружили десятки агентов в дипведомствах РФ в Северной Европе
посольство росії в Страстбурзі

Бразилія, Росія, Шпигуни
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не только Shahed. Иран может поставлять России и другие типы БПЛА — Игнат
В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ
Желание удержать Бахмут поставит командование РФ перед сложным выбором — ISW
В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ
Устаревшие танкеры из теневого флота РФ на грани и нуждаются в срочной замене — Bloomberg
В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ
Глава ЦРУ оценил, как мятеж Пригожина повлияет на внутреннюю ситуацию в РФ
Вільям Бернс
Подоляк отверг возможность начала переговоров с Россией после подступов ВСУ к Крыму
В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ
Видео
”Меня ранило, а свои бросили”: истории пленных российских захватчиков

Страх перед тюрьмой заставил некоторых россиян присоединиться к рядам оккупационных войск и полагаться на судьбу. Она была к ним благосклонна: эти россияне, по крайней мере, выжили. Сейчас в плену жалуются, что их командирам было наплевать на солдат, а раненых бросали на произвол судьбы.

Андрей Почтев
Игнорирование не поможет: Нафтогаз знает, как заставить РФ отплатить за убытки в Крыму
В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ
Искусство, которое не просто вдохновляет: PinchukArtCentre представил сразу три выставки
PinchukArtCentre
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (30.06.2023)
В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (30.06.2023)
В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь