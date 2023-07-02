В Бразилии начали расследование из-за российских шпионов — WSJ

В Бразилии началось расследование из-за появления информации, что российские шпионы активно используют паспорта страны.

За последнее время стало известно как минимум о трех таких случаях, пишет The Wall Street Journal.

В июне 2022 года разведка Нидерландов раскрыла российского шпиона Сергея Черкасова. Он пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге под видом гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.

Сейчас Черкасов отбывает 15-летнее заключение в Бразилии за использование фальшивых документов.

Также известен случай о задержании Норвегией россиянина Михаила Микушина в октябре 2022 года.

Он под именем бразильца Хосе Асиса Джаммарии работал в университете города Тромсе, а до того — в университетах Канады. В Бразилии пытаются выяснить, что произошло с настоящим владельцем этого имени.

Еще один случай — российский шпион выдавал себя за бразильца Герхарда Даниэля Кампоса Виттиха, жил в Рио-де-Жанейро, занимаясь бизнесом.

В прошлом году он неожиданно исчез, а через несколько месяцев разведка Греции идентифицировала его как россиянина Шмырева. Известно, что он сбежал в Россию с женщиной-шпионкой, которая все это время жила под фальшивым именем в Греции.

— Следствием этих инцидентов стало расследование в Бразилии, чтобы выяснить, использует ли Москва эту страну как инкубатор для тайных агентов, пытающихся проникнуть на Запад, — говорится в статье WSJ.

На данный момент информации о расследовании мало. Однако в издании отмечают, что российских шпионов, которые притворяются бразильцами, может быть гораздо больше.

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