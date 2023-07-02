У Бразилії розпочали розслідування через російських шпигунів – WSJ

У Бразилії розпочалось розслідування через появу інформації, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.

За останній час стало відомо щонайменше про три таких випадки, пише The Wall Street Journal.

У червні 2022 року розвідка Нідерландів розкрила російського шпигуна Сергія Черкасова. Він намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри.

Наразі Черкасов відбуває 15-річне ув’язнення у Бразилії за використання фальшивих документів.

Також відомий випадок про затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина у жовтні 2022 року.

Він під іменем бразильця Хосе Асіса Джаммарії працював в університеті міста Тромсе, а до того – в університетах Канади. У Бразилії намагаються з’ясувати, що сталося зі справжнім власником цього імені.

Ще один випадок – російський шпигун видавав себе за бразильця Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом.

Минулого року він несподівано зник, а за кілька місяців розвідка Греції ідентифікувала його як росіянина Шмирьова. Відомо, що він втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час жила під фальшивим ім’ям у Греції.

– Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з’ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід, – йдеться у статті WSJ.

Наразі інформації про розслідування мало. Однак у виданні зазначають, що російських шпигунів, які прикидаються бразильцями, може бути набагато більше.

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