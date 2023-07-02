У Бразилії розпочали розслідування через російських шпигунів – WSJ
У Бразилії розпочалось розслідування через появу інформації, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.
За останній час стало відомо щонайменше про три таких випадки, пише The Wall Street Journal.
У червні 2022 року розвідка Нідерландів розкрила російського шпигуна Сергія Черкасова. Він намагався влаштуватися стажистом до Міжнародного кримінального суду в Гаазі під виглядом громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейри.
Наразі Черкасов відбуває 15-річне ув’язнення у Бразилії за використання фальшивих документів.
Також відомий випадок про затримання Норвегією росіянина Михайла Мікушина у жовтні 2022 року.
Він під іменем бразильця Хосе Асіса Джаммарії працював в університеті міста Тромсе, а до того – в університетах Канади. У Бразилії намагаються з’ясувати, що сталося зі справжнім власником цього імені.
Ще один випадок – російський шпигун видавав себе за бразильця Герхарда Даніеля Кампоса Віттіха, жив у Ріо-де-Жанейро, займаючись бізнесом.
Минулого року він несподівано зник, а за кілька місяців розвідка Греції ідентифікувала його як росіянина Шмирьова. Відомо, що він втік до Росії з жінкою-шпигункою, яка весь цей час жила під фальшивим ім’ям у Греції.
– Наслідком цих інцидентів стало розслідування в Бразилії, щоб з’ясувати, чи використовує Москва цю країну як інкубатор для таємних агентів, що намагаються проникнути на Захід, – йдеться у статті WSJ.
Наразі інформації про розслідування мало. Однак у виданні зазначають, що російських шпигунів, які прикидаються бразильцями, може бути набагато більше.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв