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Юлия Захарченко, редактор ленты

Из-за выявленных нарушений: в Украине усиливают контроль за пересечением границы через систему Шлях

Из-за выявленных нарушений: в Украине усиливают контроль за пересечением границы через систему Шлях
Фото: Госпогранслужба

В Украине усиливают контроль за установлением законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему Шлях.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ГПСУ, пограничники фиксируют нарушения, совершенные через эту систему.

Из-за выявленных нарушений: в Украине усиливают контроль за пересечением границы через систему Шлях

Фото: Госпогранслужба

— Учитывая это, ГПСУ усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицам, зарегистрированным в системе, — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что в течение прошлого месяца более 1,3 тыс. водителей было отказано в выезде, а еще 20 лицензиатам временно прекращен доступ к указанной системе.

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Из-за выявленных нарушений: в Украине усиливают контроль за пересечением границы через систему Шлях

Война в Украине, Госпогранслужба, Границы Украины, Прикордонники
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