Из-за выявленных нарушений: в Украине усиливают контроль за пересечением границы через систему Шлях
В Украине усиливают контроль за установлением законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему Шлях.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ГПСУ, пограничники фиксируют нарушения, совершенные через эту систему.
— Учитывая это, ГПСУ усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицам, зарегистрированным в системе, — говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе отмечают, что в течение прошлого месяца более 1,3 тыс. водителей было отказано в выезде, а еще 20 лицензиатам временно прекращен доступ к указанной системе.
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