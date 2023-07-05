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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Через виявлені порушення: в Україні посилюють контроль за перетином кордону через систему Шлях

Через виявлені порушення: в Україні посилюють контроль за перетином кордону через систему Шлях
Фото: Держприкордонслужба

В Україні посилюють контроль за встановленням законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи Шлях.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, прикордонники фіксують порушення, вчинені через цю систему.

Через виявлені порушення: в Україні посилюють контроль за перетином кордону через систему Шлях

Фото: Держприкордонслужба

– Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи щодо встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі, – йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що протягом минулого місяця понад 1,3 тис. водіїв було відмовлено у виїзді, а ще 20 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до зазначеної системи.

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Через виявлені порушення: в Україні посилюють контроль за перетином кордону через систему Шлях

Війна в Україні, Держприкордонслужба, Кордони України, Прикордонники
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