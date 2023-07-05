Через виявлені порушення: в Україні посилюють контроль за перетином кордону через систему Шлях
В Україні посилюють контроль за встановленням законних підстав для перетинання державного кордону особами, внесеними до системи Шлях.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, прикордонники фіксують порушення, вчинені через цю систему.
– Зважаючи на це, ДПСУ посилює заходи щодо встановлення законних підстав для перетинання державного кордону особам, зареєстрованим у системі, – йдеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі зазначають, що протягом минулого місяця понад 1,3 тис. водіїв було відмовлено у виїзді, а ще 20 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до зазначеної системи.
Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк