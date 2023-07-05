Упав до найнижчого рівня з березня 2022 року: російський рубль продовжує йти на дно
Курс рубля на Московській біржі продовжує падати, оновивши мінімуми вперше з кінця березня 2022 року.
Від початку торгів на Мосбіржі у середу, 5 липня, курс долара США зріс на 1,87 рубля або на 2,1% – до 91,05 руб. Таким чином він перевершив позначку у 90 рублів вперше з 29 березня 2022 року.
Курс євро з початку торгів зріс на 2 рублі або 2,07% і досяг позначки 99,25 руб.
Курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем’єр російського уряду Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов влада РФ вважає оптимальним курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці 2022 року Бєлоусов казав, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
У день, коли ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин оголосив про похід на Москву, російські банки додатково різко підвищили курси валют: у більшості вартість долара перевищила 90 рублів, а євро – 100 рублів.
Заяви про ймовірний початок перевороту у Росії вдарили також по акціях найбільших російських компаній. За кілька днів рубль відновив падіння, оновлюючи мінімуми більш ніж за рік.
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