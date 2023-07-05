Спектакль перед саммитом НАТО. РФ формирует новую армию в составе Северного флота — ISW
Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, вероятно, чтобы показать свою готовность к действиям против НАТО.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Источники в Минобороны РФ утверждают, что существующий 14 армейский корпус Северного флота будет преобразован в новую общевойсковую армию с подчиненными ей мотострелковыми бригадами, дивизиями и полками.
Отмечается, что российские армейские корпуса до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году существовали только в составе флотов и в основном выполняли те же функции, что и общевойсковые армии.
Эксперты института считают, что решение о создании новой общевойсковой армии, скорее всего, является позерством перед саммитом НАТО 11-12 июля, призванным продемонстрировать военный ответ России на вступление Финляндии и, возможно, Швеции в Альянс.
— Создание армии само по себе не повысит боеспособность России, и непонятно, где российское военное руководство могло бы найти личный состав и технику, — заключают в ISW.
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