Спектакль перед саммитом НАТО. РФ формирует новую армию в составе Северного флота — ISW

Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, вероятно, чтобы показать свою готовность к действиям против НАТО.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Источники в Минобороны РФ утверждают, что существующий 14 армейский корпус Северного флота будет преобразован в новую общевойсковую армию с подчиненными ей мотострелковыми бригадами, дивизиями и полками.

Отмечается, что российские армейские корпуса до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году существовали только в составе флотов и в основном выполняли те же функции, что и общевойсковые армии.

Эксперты института считают, что решение о создании новой общевойсковой армии, скорее всего, является позерством перед саммитом НАТО 11-12 июля, призванным продемонстрировать военный ответ России на вступление Финляндии и, возможно, Швеции в Альянс.

— Создание армии само по себе не повысит боеспособность России, и непонятно, где российское военное руководство могло бы найти личный состав и технику, — заключают в ISW.

Ранее в ВСУ сообщили, что во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области зафиксирован рост количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.

Источник : ISW

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