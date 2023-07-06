ПВО и боеприпасы: Финляндия предоставит Украине новый пакет помощи на €105 млн

Финляндия выделяет Украине уже 17-й пакет военной помощи на €105 млн. Он будет включать средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Соответствующее решение 6 июля принял президент Финляндии Саули Ниинистьо на основании предложений правительства.

— Мы продолжим поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Исход войны будет определять порядок безопасности в Европе и Финляндии на десятилетия, поэтому поддержка Украины является неотъемлемой частью безопасности Финляндии, — заявил министр обороны страны Антти Хякканен.

Из соображений безопасности доставки военных грузов к месту назначения детали о содержании пакета помощи, сроки и пути его транспортировки не разглашаются, однако в правительстве отметили, что учтены как потребности Украины, так и ресурсы ВСУ.

В целом Финляндия предоставила Украине военной помощи на сумму около €1,2 млрд.

О предыдущем пакете военной помощи Украине на общую сумму в €109 млн Финляндия объявила 25 мая.

Источник: valtioneuvosto.fi

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