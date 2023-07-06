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Валентина Летяк, редакторка стрічки

ППО та боєприпаси: Фінляндія надасть Україні новий пакет допомоги на €105 млн

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

Фінляндія виділяє Україні вже 17-й пакет військової допомоги на €105 млн. Він включатиме засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.

Відповідне рішення 6 липня ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозицій уряду.

– Ми продовжимо підтримувати Україну разом з нашими союзниками. Результат війни визначатиме порядок безпеки в Європі і Фінляндії на десятиліття, тому підтримка України є невід’ємною частиною безпеки Фінляндії, – заявив міністр оборони країни Антті Хякканен.

З міркувань безпеки доставки військових вантажів до місця призначення деталі про зміст пакету допомоги, терміни та шляхи його транспортування не розголошуються, проте в уряді зауважили, що враховано як потреби України, так і ресурси ЗСУ.

Загалом Фінляндія надала Україні військової допомоги на суму близько €1,2 млрд.

Про попередній пакет військової допомоги Україн на загальну суму €109 млн Фінляндія оголосила 25 травня.

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Джерело: valtioneuvosto.fi

Війна в Сирії, Військова техніка, ЗСУ, Російська агресія, Фінляндія
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