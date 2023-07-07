Столтенберг розповів, як НАТО реагуватиме у разі підриву росіянами ЗАЕС

Генсек НАТО Єнс Столтенберг ухилився від відповіді на запитання, як Північноатлантичний союз реагуватиме у разі підриву росіянами Запорізької АЕС.

Це сталося на пресконференції в Брюсселі, присвяченій підготовці до прийдешнього саміту НАТО.

Один із журналістів запитав, чи буде аварія або саботаж на Запорізькій АЕС підставою для застосування 5 статті договору про колективну оборону НАТО, якщо радіація з пошкодженої АЕС добереться до території однієї з країн блоку.

– Насамперед потрібно враховувати, що війни за своєю природою небезпечні й непередбачувані. Ми дуже уважно моніторимо ситуацію навколо Запорізької АЕС. Це велика проблема в зоні бойових дій. Росія несе особливу відповідальність. Найкраще послання НАТО і МАГАТЕ полягає в тому, що Росія не повинна атакувати українців з території електростанції, вони не повинні атакувати саму станцію і мають відвести свої війська, – сказав Столтенберг.

Генсек також зазначив, що НАТО вітає участь МАГАТЕ в моніторингу ситуації на АЕС. Підкресливши, що спостерігачі не знайшли на станції ознак її мінування росіянами.

Раніше Столтенберг заявив, що НАТО у Вільнюсі дозволить зміцнити політичні відносини з Україною та наблизити її до членства у блоці.

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