В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
Часть стран-членов НАТО ведут переговоры в последнюю минуту, чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе в течение 11-12 июля.
Об этом журналистам Politico сообщили четыре чиновника, знакомые с ходом переговоров. В частности, США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель обсуждают этот вопрос с Украиной.
В то же время четыре страны обратились к другим союзникам из НАТО, Европейского Союза и Большой семерки. Идея заключается в том, чтобы создать поддержку для государств, готовых предоставлять Украине постоянную военную помощь.
Западные союзники стремятся продемонстрировать долгосрочную поддержку Украины, а некоторые страны-члены даже настаивают, что Украина должна получить быстрый путь к полноценному членству в НАТО, несмотря на продолжение агрессии России.
По словам дипломата НАТО, знакомого с планами, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне для согласования деталей.
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