Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Во Львове мужчина и работники ТЦК подрались во время вручения повестки
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ

В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
Фото: Depositphotos

Часть стран-членов НАТО ведут переговоры в последнюю минуту, чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе в течение 11-12 июля.

Об этом журналистам Politico сообщили четыре чиновника, знакомые с ходом переговоров. В частности, США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель обсуждают этот вопрос с Украиной.

В то же время четыре страны обратились к другим союзникам из НАТО, Европейского Союза и Большой семерки. Идея заключается в том, чтобы создать поддержку для государств, готовых предоставлять Украине постоянную военную помощь.

Западные союзники стремятся продемонстрировать долгосрочную поддержку Украины, а некоторые страны-члены даже настаивают, что Украина должна получить быстрый путь к полноценному членству в НАТО, несмотря на продолжение агрессии России.

По словам дипломата НАТО, знакомого с планами, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне для согласования деталей.

Читайте также
Зеленский еще не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюс — Стефанишина
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ

Источник: Politico
Война в Украине, Великобритания, Німеччина, НАТО, Саммит НАТО, США-Украина, Франция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Когда мы усвоим урок последних 20 лет общения с Путиным? Джонсон раскритиковал лидеров НАТО
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
В Херсоне прогремели взрывы: что известно
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
Заседание Ставки и попытки РФ помешать высадке ВСУ на левом берегу Днепра: 507-й день войны
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
ВСУ достигли паритета с оккупантами в артиллерии — спикер 26-й артбригады
ЗСУ, українська армія
Видел предупредительную табличку: в Сумской области трактор подорвался на мине
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь