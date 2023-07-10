В НАТО срочно пытаются согласовать гарантии безопасности для Украины перед саммитом — СМИ

Часть стран-членов НАТО ведут переговоры в последнюю минуту, чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе в течение 11-12 июля.

Об этом журналистам Politico сообщили четыре чиновника, знакомые с ходом переговоров. В частности, США, Великобритания, Франция и Германия уже несколько недель обсуждают этот вопрос с Украиной.

В то же время четыре страны обратились к другим союзникам из НАТО, Европейского Союза и Большой семерки. Идея заключается в том, чтобы создать поддержку для государств, готовых предоставлять Украине постоянную военную помощь.

Западные союзники стремятся продемонстрировать долгосрочную поддержку Украины, а некоторые страны-члены даже настаивают, что Украина должна получить быстрый путь к полноценному членству в НАТО, несмотря на продолжение агрессии России.

По словам дипломата НАТО, знакомого с планами, президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Лондоне для согласования деталей.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.