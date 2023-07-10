У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ
Частина країн-членів НАТО ведуть переговори в останню хвилину, щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі протягом 11-12 липня.
Про це журналістам Politico повідомили чотири посадовці, знайомі з перебігом переговорів. Зокрема, США, Велика Британія, Франція й Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Україною.
Водночас чотири країни звернулися до інших союзників з НАТО, Європейського Союзу і Великої сімки. Ідея полягає в тому, щоб створити підтримку для держав, готових надавати Україні постійну військову допомогу.
Західні союзники прагнуть продемонструвати довгострокову підтримку України, а деякі країни-члени навіть наполягають, що Україна має отримати швидкий шлях до повноцінного членства в НАТО, попри продовження агресії Росії.
За словами дипломата НАТО, обізнаного з планами, президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Лондоні для узгодження деталей.
Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська