У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ

Частина країн-членів НАТО ведуть переговори в останню хвилину, щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі протягом 11-12 липня.

Про це журналістам Politico повідомили чотири посадовці, знайомі з перебігом переговорів. Зокрема, США, Велика Британія, Франція й Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Україною.

Водночас чотири країни звернулися до інших союзників з НАТО, Європейського Союзу і Великої сімки. Ідея полягає в тому, щоб створити підтримку для держав, готових надавати Україні постійну військову допомогу.

Західні союзники прагнуть продемонструвати довгострокову підтримку України, а деякі країни-члени навіть наполягають, що Україна має отримати швидкий шлях до повноцінного членства в НАТО, попри продовження агресії Росії.

За словами дипломата НАТО, обізнаного з планами, президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Лондоні для узгодження деталей.

Джерело : Politico

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