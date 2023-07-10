Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо
Ми воюємо, якщо це так: Байден заявив, що США вступлять у війну, якщо РФ нападе на члена НАТО
Погрожуючи пістолетом, зґвалтував і пограбував: у Шепетівці чоловік напав на 10-класницю
Процитував вірш Лесі Українки: заступник командира Азову Калина про перебування у Туреччині
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ

У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ
Фото: Depositphotos

Частина країн-членів НАТО ведуть переговори в останню хвилину, щоб завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО у Вільнюсі протягом 11-12 липня.

Про це журналістам Politico повідомили чотири посадовці, знайомі з перебігом переговорів. Зокрема, США, Велика Британія, Франція й Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Україною.

Водночас чотири країни звернулися до інших союзників з НАТО, Європейського Союзу і Великої сімки. Ідея полягає в тому, щоб створити підтримку для держав, готових надавати Україні постійну військову допомогу.

Західні союзники прагнуть продемонструвати довгострокову підтримку України, а деякі країни-члени навіть наполягають, що Україна має отримати швидкий шлях до повноцінного членства в НАТО, попри продовження агресії Росії.

За словами дипломата НАТО, обізнаного з планами, президент США Джо Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у Лондоні для узгодження деталей.

Читайте також
Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюс – Стефанішина
У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ

Джерело: Politico
Війна в Україні, Велика Британія, Німеччина, НАТО, Саміт НАТО, США-Україна, Франція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Краматорську та Словʼянську пролунали вибухи: у Донецькій області оголошено тривогу
У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ
Попередньо, пуск С-300: у Миколаєві прогримів вибух до повітряної тривоги
У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку й обстріл Берислава: 502-й день війни
У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ
У червні Україна виробила більше снарядів, ніж за минулий рік – Камишін
Снаряди, боєприпаси
Відео
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової

Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
Євген Пригожин та вагнерівці і досі не у Білорусі: де перебуває кухар Путіна із поплічниками
Пригожин
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
У НАТО терміново намагаються узгодити гарантії безпеки для України перед самітом – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь