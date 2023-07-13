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Боевики Вагнера начали покидать полевые лагеря

Боевики Вагнера начали покидать полевые лагеря

Российские паблики и пропагандисты пишут, что боевики ЧВК Вагнера начали передислокацию из полевых лагерей.

Сообщается, что колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции.

В пабликах очевидцы пишут, что в колонне есть автобусы с белорусскими номерами.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что во время мятежа наемники Вагнера дошли до базы Воронеж-45, где хранится ядерное оружие.

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Фото: скриншот

Москва, ЧВК Вагнера
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