Бойовики Вагнера почали залишати польові табори

Російські пабліки і пропагандисти пишуть, що бойовики ПВК Вагнера почали передислокацію з польових таборів.

Повідомляють, що колона без важкої техніки рухається трасою М4 у бік Москви в супроводі поліції.

У пабліках очевидці пишуть, у колоні є автобуси з білоруськими номерами.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що під час заколоту найманці Вагнера дійшли до бази Воронєж-45, де зберігається ядерна зброя.

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