Пентагон: ЧВК Вагнера больше не воюет в Украине
Наемники террористической организации ЧВК Вагнера больше не участвуют в боевых действиях в Украине.
Об этом 13 июля заявили в Пентагоне, через несколько недель после прекращения мятежа Пригожина в РФ.
– На данном этапе мы не видим, что силы ЧВК Вагнера участвуют в каком-либо значительном объеме для поддержки боевых действий в Украине, – заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге.
Он отметил, что по оценкам США большинство боевиков Вагнера все еще находятся в районах временно оккупированных территорий Украины.
Накануне в пропагандистских пабликах появилась информация, что боевики ЧВК Вагнера начали передислокацию из полевых лагерей.
Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что россияне ударили по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, после чего он объявил о “марше справедливости”, направленном на остановку “зла, которое несет военное руководство РФ”.
Уже утром 24 июня главарь вагнеровцев сообщил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром.
Впрочем, “поход на Москву” длился недолго, уже вечером Пригожин заявил об отмене проведения мятежа против российского военно-политического руководства России и остановке наступления на Москву. После чего он сбежал в Беларусь, а сама ЧВК Вагнера прекратила свою военную деятельность.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова