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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Пентагон: ЧВК Вагнера больше не воюет в Украине

Пентагон: ЧВК Вагнера больше не воюет в Украине
Фото: Getty Images

Наемники террористической организации ЧВК Вагнера больше не участвуют в боевых действиях в Украине.

Об этом 13 июля заявили в Пентагоне, через несколько недель после прекращения мятежа Пригожина в РФ.

– На данном этапе мы не видим, что силы ЧВК Вагнера участвуют в каком-либо значительном объеме для поддержки боевых действий в Украине, – заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

Он отметил, что по оценкам США большинство боевиков Вагнера все еще находятся в районах временно оккупированных территорий Украины.

Накануне в пропагандистских пабликах появилась информация, что боевики ЧВК Вагнера начали передислокацию из полевых лагерей.

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Напомним, 23 июня Пригожин заявил, что россияне ударили по тыловым лагерям ЧВК Вагнера, после чего он объявил о “марше справедливости”, направленном на остановку “зла, которое несет военное руководство РФ”.

Уже утром 24 июня главарь вагнеровцев сообщил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром.

Впрочем, “поход на Москву” длился недолго, уже вечером Пригожин заявил об отмене проведения мятежа против российского военно-политического руководства России и остановке наступления на Москву. После чего он сбежал в Беларусь, а сама ЧВК Вагнера прекратила свою военную деятельность.

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Война в Украине, ЧВК Вагнера, Пентагон
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