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Юлия Захарченко, редактор ленты

Угрожают и шантажируют: РФ заставляет мобилизованных подписывать контракты

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Российское военное руководство прибегает к шантажу, чтобы заставить мобилизованных военнослужащих подписать контракты о прохождении службы по контракту в Вооруженных силах РФ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, в случае отказа российские командиры начинают шантажировать подчиненных и прямо угрожать их удержанием на передовой без ротации.

В то же время российское руководство поощряет мобилизованных, которые согласились подписать контракт, применяя освобождение от служебных обязанностей на одни или двое суток (так называемые выходные).

По словам Маляр, это выступает эффективным фактором в условиях отказа российскими командирами в предоставлении отпусков, в частности, по семейным обстоятельствам.

Она объяснила, что так руководство РФ пытается создать для Кремля “утешительную” статистику о скорости набора на контрактную военную службу.

Заместитель министра обороны отметила, что это началось недавно — с начала июля. Мобилизованных заставляют подписывать контракты в соединениях и воинских частях российской армии, которые находятся на временно оккупированной территории Украины.

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Война в Украине, Ганна Маляр, Кремль, Міноборони РФ
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