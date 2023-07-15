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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Погрожують і шантажують: РФ змушує мобілізованих підписувати контракти

армія РФ російські військові
Фото: Depositphotos

Російське військове керівництво вдається до шантажу, щоб змусити мобілізованих військовослужбовців підписати контракти про проходження служби за контрактом у Збройних силах РФ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, у разі відмови російські командири починають шантажувати підлеглих і прямо погрожувати їхнім утриманням на передовій без ротації.

Водночас російське керівництво заохочує мобілізованих, які погодилися підписати контракт, застосовуючи звільнення від службових обов’язків на одну чи дві доби (так звані вихідні).

За словами Маляр, це виступає ефективним чинником в умовах відмови російськими командирами надання відпусток, зокрема, за сімейними обставинами.

Вона пояснила, що так керівництво РФ намагається створити для Кремля “втішну” статистику про швидкість набору на контрактну військову службу.

Заступниця міністра оборони зазначила, що це почалося нещодавно – з початку липня. Мобілізованих примушують підписувати контракти у з’єднаннях і військових частинах російської армії, які перебувають на тимчасово окупованій території України.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, Кремль, Міноборони РФ
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