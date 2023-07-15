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Юлия Захарченко, редактор ленты

Состоится ли повторное наступление из Беларуси: Наев дал ответ

Сергій Наєв
Фото: Генштаб ВСУ

Страна-агрессор РФ использует Беларусь как плацдарм, чтобы вести разведку для дальнейших ударов на территории Украины. Однако из-за присутствия наемников частной военной компании Вагнера угроза наступления из Беларуси до сих пор остается.

Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии журналистам. По его словам, захватчики активно пользуются военной инфраструктурой Беларуси.

— Военную инфраструктуру, полигоны, полевые учебные центры Россия использует исключительно как места для подготовки и восстановления собственного личного состава, — утверждает Наев.

Однако командующий уверяет, что армия Беларуси сейчас не имеет ударного потенциала. В то же время Россия может там увеличить действующую группировку, привлекая ресурсы из Беларуси и с помощью ЧВК Вагнера, считает Наев.

Он отметил, что остается вероятность наступательных действий с Северного направления, однако воины ВСУ знают все о планах врага и усиливают оборону возле приграничных с Беларусью районов.

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Бої на фронті

Источник: Апостроф
Беларусь, Война в Украине, ЧВК Вагнера, Сергей Наев, Україна-Білорусь, українські військові
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