Состоится ли повторное наступление из Беларуси: Наев дал ответ
Страна-агрессор РФ использует Беларусь как плацдарм, чтобы вести разведку для дальнейших ударов на территории Украины. Однако из-за присутствия наемников частной военной компании Вагнера угроза наступления из Беларуси до сих пор остается.
Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии журналистам. По его словам, захватчики активно пользуются военной инфраструктурой Беларуси.
— Военную инфраструктуру, полигоны, полевые учебные центры Россия использует исключительно как места для подготовки и восстановления собственного личного состава, — утверждает Наев.
Однако командующий уверяет, что армия Беларуси сейчас не имеет ударного потенциала. В то же время Россия может там увеличить действующую группировку, привлекая ресурсы из Беларуси и с помощью ЧВК Вагнера, считает Наев.
Он отметил, что остается вероятность наступательных действий с Северного направления, однако воины ВСУ знают все о планах врага и усиливают оборону возле приграничных с Беларусью районов.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова