Под Бахмутом Силы обороны штурмуют позиции россиян, за сутки — 15 боестолкновений
На Бахмутском направлении инициатива сохраняется за Силами обороны. На южном и северном флангах города они давят на врага, штурмуют его позиции.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
— Здесь враг оказывает яростное сопротивление, 408 раз за сутки обстреляв наши позиции и осуществив один авианалет. За сутки произошло 15 боестолкновений, в которых уничтожено 77 оккупантов, 172 ранены и еще двое взяты в плен, — подчеркнул он.
Кроме того, по его словам, украинские защитники уничтожили два танка, российский БТР, семь пушек, две САУ, ЗРК Стрела-10, противотанковый комплекс и один беспилотник.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова