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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Под Бахмутом Силы обороны штурмуют позиции россиян, за сутки — 15 боестолкновений

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Бахмутском направлении инициатива сохраняется за Силами обороны. На южном и северном флангах города они давят на врага, штурмуют его позиции.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Здесь враг оказывает яростное сопротивление, 408 раз за сутки обстреляв наши позиции и осуществив один авианалет. За сутки произошло 15 боестолкновений, в которых уничтожено 77 оккупантов, 172 ранены и еще двое взяты в плен, — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, украинские защитники уничтожили два танка, российский БТР, семь пушек, две САУ, ЗРК Стрела-10, противотанковый комплекс и один беспилотник.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 491-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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