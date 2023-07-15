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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Чи відбудеться повторний наступ з Білорусі: Наєв дав відповідь

Сергій Наєв
Фото: Генштаб ЗСУ

Країна-агресор РФ використовує Білорусь як плацдарм, щоб вести розвідку для подальших ударів на території України. Проте через присутність найманців приватної військової компанії Вагнера загроза наступу з Білорусі досі залишається.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі журналістам. За його словами, загарбники активно користуються військовою інфраструктурою Білорусі.

– Військову інфраструктуру, полігони, польові навчальні центри Росія використовує лише як місця для підготовки та відновлення власного особового складу, – стверджує Наєв.

Проте командувач запевняє, що армія Білорусі нині не має ударного потенціалу. Водночас Росія може там збільшити чинне угруповання, залучаючи ресурси з Білорусі та за допомогою ПВК Вагнера, вважає Наєв.

Він зазначив, що залишається ймовірність наступальних дій з Північного напрямку, проте воїни ЗСУ знають все про плани ворога та посилюють оборону біля прикордонних з Білоруссю районів.

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Джерело: Апостроф
Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера, Сергій Наєв, Україна-Білорусь, українські військові
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