Чи відбудеться повторний наступ з Білорусі: Наєв дав відповідь
Країна-агресор РФ використовує Білорусь як плацдарм, щоб вести розвідку для подальших ударів на території України. Проте через присутність найманців приватної військової компанії Вагнера загроза наступу з Білорусі досі залишається.
Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі журналістам. За його словами, загарбники активно користуються військовою інфраструктурою Білорусі.
– Військову інфраструктуру, полігони, польові навчальні центри Росія використовує лише як місця для підготовки та відновлення власного особового складу, – стверджує Наєв.
Проте командувач запевняє, що армія Білорусі нині не має ударного потенціалу. Водночас Росія може там збільшити чинне угруповання, залучаючи ресурси з Білорусі та за допомогою ПВК Вагнера, вважає Наєв.
Він зазначив, що залишається ймовірність наступальних дій з Північного напрямку, проте воїни ЗСУ знають все про плани ворога та посилюють оборону біля прикордонних з Білоруссю районів.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова