Чи відбудеться повторний наступ з Білорусі: Наєв дав відповідь

Країна-агресор РФ використовує Білорусь як плацдарм, щоб вести розвідку для подальших ударів на території України. Проте через присутність найманців приватної військової компанії Вагнера загроза наступу з Білорусі досі залишається.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі журналістам. За його словами, загарбники активно користуються військовою інфраструктурою Білорусі.

– Військову інфраструктуру, полігони, польові навчальні центри Росія використовує лише як місця для підготовки та відновлення власного особового складу, – стверджує Наєв.

Проте командувач запевняє, що армія Білорусі нині не має ударного потенціалу. Водночас Росія може там збільшити чинне угруповання, залучаючи ресурси з Білорусі та за допомогою ПВК Вагнера, вважає Наєв.

Він зазначив, що залишається ймовірність наступальних дій з Північного напрямку, проте воїни ЗСУ знають все про плани ворога та посилюють оборону біля прикордонних з Білоруссю районів.

Джерело : Апостроф

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