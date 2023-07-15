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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Хотів винести зразок аналізу Саакашвілі у взутті: Грузія звинуватила лікаря з Польщі

Хотів винести зразок аналізу Саакашвілі у взутті: Грузія звинуватила лікаря з Польщі

Пенітенціарна служба Грузії звинуватила відрядженого Польщею лікаря, який відвідав експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі у клініці Вівамед, у нібито спробі винести у взутті взятий зразок аналізів.

Окрім заяви, вони виклали відео, на якому чоловік дістає щось, загорнуте у серветку, із взуття. Обличчя осіб на відео приховані.

— Під час візиту стався незрозумілий випадок від одного з польських лікарів. Зокрема, він загорнув зразок, взятий у засудженого Міхеїла Саакашвілі, в папір і намагався непомітно пронести у черевику, – йдеться у заяві.

У Пенітенціарній службі додали, що вони надали раніше право відібрати офіційно зразок. Там заявили, що дії лікаря “додають більшої неоднозначності поведінці”.

Зазначається, що тепер другий візит польських лікарів до Саакашвілі — під питанням.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе зажадав від МЗС вимагати пояснень від посольства Польщі у зв’язку з діями польського лікаря. Директор клініки Вівамед назвав інцидент “незрозумілим”.

На початку липня президент Володимир Зеленський закликав Грузію повернути Саакашвілі для лікування в Україну після опублікованих фото експрезидента із судового засідання.

Нагадаємо, грузинська влада утримує його в ув’язненні з жовтня 2021 року.

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Фото: Дарина Чиж, скриншот: Пенітенціарна служба Грузії

Грузія, Міхеіл Саакашвілі, Польща
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