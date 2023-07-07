Посол Грузии выехал из Украины из-за состояния Саакашвили. В Тбилиси прокомментировали

Правительство Грузии отказалось проводить консультации со своим послом в Украине Георгием Закарашвили, после того, как к этому официальный Тбилиси призвали в МИД Украины.

Об этом в интервью Imedi заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

По словам Дарчиашвили, грузинский посол в Киеве уже покинул территорию Украины и продолжит работу послом в грузинском МИД.

— Посольство Грузии в Киеве продолжает работу. Дипломаты находятся на месте, и мы будем продолжать работать в этом направлении, — добавил Дарчиашвили.

По словам главы МИД Грузии, решение официального Киева о высылке посла обратно в Грузию является “несправедливым даже по человеческим меркам”.

— Страсбургский суд принял решение, что грузинские власти ответственно относятся ко всем заключенным, включая Саакашвили (бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, — Ред.), — добавил глава МИД.

Этому предшествовали сообщения, что посол Грузии Георгий Закарашвили в четверг, 6 июля, покинул Киев из-за ухудшения состояния здоровья бывшего грузинского президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили в грузинской тюрьме.

— Георгий Закарашвили был вынужден покинуть Киев по решению президента Украины, — говорилось в сообщении грузинское агентство Interpressnews, которое ссылалось на заявление МИД Грузии.

Это связано в частности с тем, что 3 июля были обнародованы новые фотографии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на которых можно увидеть крайне плохое состояние здоровья у бывшего грузинского лидера.

После этого президент Владимир Зеленский поручил украинскому МИД вызвать грузинского посла и рекомендовать ему выехать из страны для консультаций с официальным Тбилиси.

Украинский глава МИД Дмитрий Кулеба впоследствии назвал такой шаг Киева “чрезвычайно жесткой формой дипломатии”.

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