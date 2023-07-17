Дорого будет стоить: в Белом доме предупредили, чем России обернется срыв зерновой сделки
Непродление зерновой сделки, срок которой истекает в понедельник 17 июля, будет стоить России огромных дипломатических издержек.
Об этом в интервью CBS сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что не может предсказать действия российского диктатора Владимира Путина относительно продления зерновой сделки. К тому же, в течение последних месяцев глава Кремля неоднократно менял свое мнение.
— Если она (РФ — Ред.) выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от потребностей стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии в необходимом им продовольствии по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек, — сказал он.
Салливан добавил, что Путину придется сделать выбор, однако США готовы к любому сценарию и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.
Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.Александра Ченкова