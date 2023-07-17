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Дорого будет стоить: в Белом доме предупредили, чем России обернется срыв зерновой сделки

зерно
Фото: Depositphotos

Непродление зерновой сделки, срок которой истекает в понедельник 17 июля, будет стоить России огромных дипломатических издержек.

Об этом в интервью CBS сказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что не может предсказать действия российского диктатора Владимира Путина относительно продления зерновой сделки. К тому же, в течение последних месяцев глава Кремля неоднократно менял свое мнение.

— Если она (РФ — Ред.) выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от потребностей стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии в необходимом им продовольствии по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических издержек, — сказал он.

Салливан добавил, что Путину придется сделать выбор, однако США готовы к любому сценарию и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

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Дорого будет стоить: в Белом доме предупредили, чем России обернется срыв зерновой сделки

Война в Украине, Росія, США, Черноморская зерновая инициатива
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