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Путин дал согласие на продление зерновой сделки — СМИ

Путин дал согласие на продление зерновой сделки — СМИ
Фото: Факти ICTV

Российский диктатор Владимир Путин дал согласие на продление так называемой зерновой сделки.

Об этом пишет информационное агентство AFP со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Срок действия действующего соглашения об экспорте украинского зерна истекает 17 июля 2023 года.

Недавно Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция хочет продлить действие зернового коридора на три месяца.

Турция вместе с ООН выступают посредниками зернового соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией. Цены в мире на продовольствие могут резко увеличиться, если действие соглашения закончится.

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Источник: AFP
Война в Украине, Владимир Путин, Зерно, Реджеп Эрдоган, Черноморская зерновая инициатива
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