Эрдоган подтвердил прекращение действия зерновой сделки, но говорит, что Путин хочет ее продления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что зерновая сделка может “войти в историю как пример успешной дипломатии”, несмотря на решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы.
Об этом он сказал на пресс-конференции перед отлетом в Саудовскую Аравию, сообщило агентство Anadolu.
Эрдоган также выразил надежду на продление соглашения без перерывов.
— Несмотря на сегодняшнее заявление, я верю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать, — сказал он.
Президент Турции добавил, что в понедельник переговоры проведут министры иностранных дел Турции и России.
Кроме того, он отметил, что лично может поговорить с диктатором России Владимиром Путиным до их личной встречи в августе.
Напомним, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершается 17 июля.
В то же время, по его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.
Источник: Anadolu
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