Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что зерновая сделка может “войти в историю как пример успешной дипломатии”, несмотря на решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы.

Об этом он сказал на пресс-конференции перед отлетом в Саудовскую Аравию, сообщило агентство Anadolu.

Эрдоган также выразил надежду на продление соглашения без перерывов.

— Несмотря на сегодняшнее заявление, я верю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжал действовать, — сказал он.

Президент Турции добавил, что в понедельник переговоры проведут министры иностранных дел Турции и России.

Кроме того, он отметил, что лично может поговорить с диктатором России Владимиром Путиным до их личной встречи в августе.

Напомним, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать действие зернового соглашения, которое завершается 17 июля.

В то же время, по его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.

Источник: Anadolu

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