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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ердоган підтвердив припинення дії зернової угоди, але каже, що Путін хоче її продовження

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що зернова угода може “увійти в історію як приклад успішної дипломатії”, попри рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це він сказав на пресконференції перед відльотом до Саудівської Аравії, повідомило агентство Anadolu.

Ердоган також висловив сподівання на подовження угоди без перерв.

— Попри сьогоднішню заяву, я вірю, що президент Росії Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував діяти, – сказав він.

Президент Туреччини додав, що у понеділок переговори проведуть міністри закордонних справ Туреччини та Росії.

Крім того, він зауважив, що особисто може поговорити з диктатором Росії Володимиром Путіним до їхньої особистої зустрічі в серпні.

Нагадаємо, секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди, яка завершується 17 липня.

Водночас, за його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

Джерело: Anadolu

Зерно, Реджеп Ердоган, Росія, Туреччина, Україна, Чорноморська зернова ініціатива
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