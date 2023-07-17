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Юлия Соколова, редактор ленты

Спецпредставитель Ватикана едет в Вашингтон обсуждать “содействие миру в Украине”

Кардинал Маттео Дзуппі
Фото: Офис президента

Специальный представитель Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи совершит трехдневный визит в США в рамках так называемой миссии по установлению мира в Украине.

Как сообщили в пресс-службе Ватикана, кардинал будет находиться с визитом в Соединенных Штатах с 17 по 19 июля.

Уже сегодня он встретится с американскими официальными лицами в Вашингтоне. Это станет своеобразным продолжением его недавних визитов в Киев и Москву.

В Ватикане уточнили, что целью визита Дзуппи в Вашингтон является “содействие миру в Украине”, а также поддержка гуманитарных инициатив, “направленных на облегчение страданий наиболее уязвимых слоев населения, особенно детей”.

Во время визита состоится обмен “идеями и мнениями” о войне в Украине.

Как известно, Папа Римский Франциск назначил кардинала Маттео Дзуппи своим специальным посланником, доверив ему миссию поиска путей диалога и мирного урегулирования войны в Украине.

В начале июня Дзуппи посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Темами переговоров была формула мира и освобождение украинских пленных. Зеленский отмечал, что завершение войны должно происходить только по украинской мирной формуле.

Президент также предложил Ватикану присоединиться к освобождению украинцев из плена РФ и возвращению депортированных детей. Впоследствии Дзуппи заявил, что работает над “механизмом”, который мог бы обеспечить возвращение украинских детей.

В конце июня кардинал ездил в Москву, где встречался с главой РПЦ Кириллом и уполномоченной при президенте РФ Марией Львовой-Беловой. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Беловой из-за депортации маленьких украинцев в РФ.

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Спецпредставитель Ватикана едет в Вашингтон обсуждать “содействие миру в Украине”

Источник: Vatican News

Источник: The Guardian
Война в Украине, Ватикан, США
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