В Краснодарском крае упал вражеский Су-25. Пилот катапультировался, но не выжил — Рос-СМИ
Вражеский Су-25 потерпел крушение возле Ейска (Краснодарский край РФ) и упал в акваторию Азовского моря.
Об этом пишут в местных пабликах и публикуют видео падения самолета.
Как сообщают очевидцы пилот успел катапультироваться.
Как написал в своем Тelegram-канале украинский блогер Игорь Лаченков, пилот сломал две ноги и находится в тяжелом состоянии.
Позже российские СМИ сообщили что пилот самолета все же погиб, его не смогли реанимировать.
Напомним, ночью 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. По неподтвержденным данным, мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины.
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