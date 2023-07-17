В Краснодарском крае упал вражеский Су-25. Пилот катапультировался, но не выжил — Рос-СМИ

Вражеский Су-25 потерпел крушение возле Ейска (Краснодарский край РФ) и упал в акваторию Азовского моря.

Об этом пишут в местных пабликах и публикуют видео падения самолета.

Как сообщают очевидцы пилот успел катапультироваться.

Как написал в своем Тelegram-канале украинский блогер Игорь Лаченков, пилот сломал две ноги и находится в тяжелом состоянии.

Позже российские СМИ сообщили что пилот самолета все же погиб, его не смогли реанимировать.

Напомним, ночью 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. По неподтвержденным данным, мост атаковали с помощью надводных дронов во время спецоперации СБУ и ВМС Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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