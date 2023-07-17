ЗМІ: Кримський міст атакували надводні дрони – це була спецоперація СБУ і ВМС

Кримський міст вночі 17 липня атакували за допомогою надводних дронів піл час спецоперації СБУ та ВМС України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

– До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України, – сказав співрозмовник видання.

За його словами, дістатися до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному сказав, що не має такої інформації, та закликав дочекатись офіційних повідомлень.

Ще у травні глава СБУ Василь Малюк говорив, що Кримський міст є цілком законною ціллю для України, пообіцявши вже після перемоги розповісти деталі унікальних спецоперацій.

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