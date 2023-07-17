ЗМІ: Кримський міст атакували надводні дрони – це була спецоперація СБУ і ВМС
Кримський міст вночі 17 липня атакували за допомогою надводних дронів піл час спецоперації СБУ та ВМС України.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в Службі безпеки України.
– До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України, – сказав співрозмовник видання.
За його словами, дістатися до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.
Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному сказав, що не має такої інформації, та закликав дочекатись офіційних повідомлень.
Ще у травні глава СБУ Василь Малюк говорив, що Кримський міст є цілком законною ціллю для України, пообіцявши вже після перемоги розповісти деталі унікальних спецоперацій.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова