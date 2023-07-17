Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
Поклали обличчям на землю: у 2019 РФ нацькувала Інтерпол на Залужного у Брюсселі
Україна
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

ЗМІ: Кримський міст атакували надводні дрони – це була спецоперація СБУ і ВМС

Керченський міст
Фото: Pixabay

Кримський міст вночі 17 липня атакували за допомогою надводних дронів піл час спецоперації СБУ та ВМС України.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

– До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України, – сказав співрозмовник видання.

За його словами, дістатися до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити.

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному сказав, що не має такої інформації, та закликав дочекатись офіційних повідомлень.

Ще у травні глава СБУ Василь Малюк говорив, що Кримський міст є цілком законною ціллю для України, пообіцявши вже після перемоги розповісти деталі унікальних спецоперацій.

Читайте також
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
ЗМІ: Кримський міст атакували надводні дрони – це була спецоперація СБУ і ВМС

Джерело: Суспільне, Українська правда
Війна в Україні, ВМС, Керченський міст, Крим, Російська агресія, СБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 17.07.2023
Deepstate map
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
ЗМІ: Кримський міст атакували надводні дрони – це була спецоперація СБУ і ВМС
ЗСУ знищили вже понад 238 тис. окупантів: втрати РФ на 17 липня
Бої на фронті
Зайва конструкція: у ГУР про причини інциденту на Кримському мосту
керченський міст
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
ЗМІ: Кримський міст атакували надводні дрони – це була спецоперація СБУ і ВМС
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
ЗМІ: Кримський міст атакували надводні дрони – це була спецоперація СБУ і ВМС
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
ЗМІ: Кримський міст атакували надводні дрони – це була спецоперація СБУ і ВМС
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь