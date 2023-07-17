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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Краснодарському краї впав ворожий Су-25. Пілот катапультувався, але не вижив – Рос-ЗМІ

російський штурмовик Су-25
Фото: Depositphotos

Ворожий Су-25 зазнав аварії біля Єйська (Краснодарський край РФ) та впав в акваторію Азовського моря.

Про це пишуть у місцевих пабліках та публікують відео падіння літака. 

Як повідомляють очевидці пілот встиг катапультуватися.

Як написав у своєму Тelegram-каналі український блогер Ігор Лаченков, пілот зламав дві ноги та знаходиться у важкому стані.

Пізніше російські ЗМІ повідомили що пілот літака всеж загинув, його не змогли реанімувати.

Нагадаємо, вночі 17 липня пролунали вибухи на Кримському мосту. За непідтвердженими даними, міст атакували за допомогою надводних дронів під час спецоперації СБУ та ВМС України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 509-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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У Краснодарському краї впав ворожий Су-25. Пілот катапультувався, але не вижив – Рос-ЗМІ

літаки РФ, Росія
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