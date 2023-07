Самолет Пригожина в четвертый раз с конца июня приземлился в Беларуси – Беларускі Гаюн

Во вторник, 18 июля, в Беларуси снова приземлился самолет основателя и владельца частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгения Пригожина.

По данным местной мониторинговой группы Беларускі Гаюн, с конца июня борт в четвертый раз прилетел в страну.

В 11:05 по местному времени бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

По информации мониторинговой группы, самолет прибыл из Санкт-Петербурга. В прошлый раз он прилетал 27 июня, 1 июля и 11 июля, когда Пригожин якобы ночевал в палаточном лагере под Осиповичами.

At 11:05, Yevgeny Prigozhin’s business jet Embraer Legacy 600 (reg. number RA-02795) landed at Machulishchy military airfield. According to our data, the plane arrived in Belarus from St. Petersburg, Russia. This is the 4th arrival of Prigozhin’s plane in Belarus recently. 1/2 pic.twitter.com/ZRbobKwc6l

Кроме того, наблюдатели зафиксировали уже четвертую колонну наемников ЧВК Вагнера, прибывшую в Беларусь. Она двигалась в направлении Осиповичей и военной базы в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска.

Колонна наемников достаточно большая – в ее составе заметили как минимум 80 машин разных модификаций: 18 фур, более 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, автобусы ПАЗ, микроавтобусы, несколько тентованных Уралов и КамАЗов. Техника двигалась с номерами террористических формирований “ЛНР/ДНР”.

Колонна растянулась на трассе примерно на пять километров и уже подъезжает к селу, где находится палаточный лагерь для наемников ЧВК Вагнера.

❗️The 4th convoy of PMC Wagner arrived in Belarus: it consists of over 80 vehicles.

Right now, it’s moving towards Asipovichy and the camp in Tsel village along the M5 highway from Babruisk.

1/3 pic.twitter.com/nNn8BiDhzy

— Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 18, 2023