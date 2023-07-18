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Самолет Пригожина в четвертый раз с конца июня приземлился в Беларуси – Беларускі Гаюн

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Во вторник, 18 июля, в Беларуси снова приземлился самолет основателя и владельца частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгения Пригожина.

По данным местной мониторинговой группы Беларускі Гаюн, с конца июня борт в четвертый раз прилетел в страну.

В 11:05 по местному времени бизнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600 приземлился на военном аэродроме в Мачулищах.

– Это уже в четвертый раз за последнее время, когда борт Пригожина прилетает в Беларусь, — отмечается в сообщении.

По информации мониторинговой группы, самолет прибыл из Санкт-Петербурга. В прошлый раз он прилетал 27 июня, 1 июля и 11 июля, когда Пригожин якобы ночевал в палаточном лагере под Осиповичами.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали уже четвертую колонну наемников ЧВК Вагнера, прибывшую в Беларусь. Она двигалась в направлении Осиповичей и военной базы в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска.

Колонна наемников достаточно большая – в ее составе заметили как минимум 80 машин разных модификаций: 18 фур, более 20 пикапов УАЗ, грузовики-фургоны, автобусы ПАЗ, микроавтобусы, несколько тентованных Уралов и КамАЗов. Техника двигалась с номерами террористических формирований “ЛНР/ДНР”.

Колонна растянулась на трассе примерно на пять километров и уже подъезжает к селу, где находится палаточный лагерь для наемников ЧВК Вагнера.

Как известно, 23 – 24 июня в РФ состоялась попытка мятежа наемников ЧВК Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. “Вагнеровцы” не завершили свой “поход на Москву”, хотя вплотную приблизились к российской столице.

Наемники вернулись в свои лагеря после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Условием для закрытия дела против Пригожина и “вагнеровцев” стал выезд на белорусскую территорию.

По данным украинской разведки, в Беларуси уже находятся 500-700 боевиков ЧВК Вагнера. Однако они прибывают туда разоруженными и не представляют угрозы для Украины.

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Источник: Беларускі Гаюн

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